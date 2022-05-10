Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Макроном. Обсудили ситуацию в Украине

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине, которая ухудшается из-за непрекращающихся атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.
"Главы двух государств напомнили о своем уважении территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с тем, что необходимо срочно достичь прекращения огня между сторонами конфликта", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что Макрон и Си Цзиньпин обеспокоены текущим положением украинского гражданского населения. Они призвали усилить гуманитарную помощь мирным людям Украины, которые пострадали вследствие действий российских солдат.
Ранее мы сообщали, что вчера, 9 мая, глава КНР Си Цзиньпин также провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Китай предупредил Германию о возможном обострении войны в Украине.
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