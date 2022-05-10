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Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Макроном. Обговорили ситуацію в Україні

Фото: лідер КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Україні, яка погіршується через безперервні атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

"Голови двох держав нагадали про свою повагу територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з тим, що необхідно терміново досягти припинення вогню між сторонами конфлікту", - сказано у повідомленні.

Також наголошується, що Макрон та Сі Цзіньпін стурбовані поточним становищем українського цивільного населення. Вони закликали посилити гуманітарну допомогу мирним людям України, які постраждали від дій російських солдатів.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 9 травня, глава КНР Сі Цзіньпін також провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Китай попередив Німеччину про можливе загострення війни в Україні.

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ФранціяКитайСи ЦзиньпиньЕммануель МакронВійна Росії проти України