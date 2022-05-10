Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Макроном. Обговорили ситуацію в Україні

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Україні, яка погіршується через безперервні атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац .

"Голови двох держав нагадали про свою повагу територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з тим, що необхідно терміново досягти припинення вогню між сторонами конфлікту", - сказано у повідомленні.

Також наголошується, що Макрон та Сі Цзіньпін стурбовані поточним становищем українського цивільного населення. Вони закликали посилити гуманітарну допомогу мирним людям України, які постраждали від дій російських солдатів.