Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію щодо телефонних переговорів з Байденом, - Reuters

Минулого місяця, після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю над територією США, Байден заявив, що планує обговорити з Сі цей епізод аби "розчистити повітря" між країнами.

Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном й дзвінок Байдена був би першим кроком з боку США й першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі.

Як відзначають джерела видання, зусилля дипломатів США не викликали інтересу в Китаю для подальшої організації перемовин лідерів країн.

Натомість цього тижня Сі здійснив візит до Росії, де разом з російським диктатором Володимиром Путіним виступив з критикою на адресу США. Зокрема ситуація ускладнюється через "транзитну" зупинку в США на шляху до Латинської Америки президента Тайваню Цай Ін Вень наступного тижня.

Також минулого місяця після інциденту з повітряною кулею держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї, однак їх переговори не зменшили напруги між країнами.