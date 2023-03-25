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Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію щодо телефонних переговорів з Байденом, - Reuters

Фото: Сі Цзіньпін, голова КНР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова КНР Сі Цзіньпін проігнорував пропозицію щодо телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом, який, зі свого боку, планував "перезавантажити" відносини між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого місяця, після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю над територією США, Байден заявив, що планує обговорити з Сі цей епізод аби "розчистити повітря" між країнами.

Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном й дзвінок Байдена був би першим кроком з боку США й першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі.

Як відзначають джерела видання, зусилля дипломатів США не викликали інтересу в Китаю для подальшої організації перемовин лідерів країн.

Натомість цього тижня Сі здійснив візит до Росії, де разом з російським диктатором Володимиром Путіним виступив з критикою на адресу США. Зокрема ситуація ускладнюється через "транзитну" зупинку в США на шляху до Латинської Америки президента Тайваню Цай Ін Вень наступного тижня.

Також минулого місяця після інциденту з повітряною кулею держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї, однак їх переговори не зменшили напруги між країнами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Байден, зі свого боку, вважає, що уявлення про міцність союзу Китаю і Росії сильно перебільшують

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