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Сі Цзіньпін закликає китайців економити їжу

Китай, Вівторок 11 серпня 2020 10:35
Сі Цзіньпін закликає китайців економити їжу
Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com ennler)
Автор: Юлія Струк

За його словами, пандемія коронавірусу демонструє, що ризики нестачі продовольства нікуди не зникають

Глава Китаю Сі Цзіньпін звернувся до своїх співгромадян припинити марнотратство в їжі. Він просить китайців почати економити продовольство.

Про це інформує агентство "Сіньхуа".

"Необхідно зміцнити законодавство, посилити нагляд, вжити ефективних заходів, створити довгостроковий механізм і рішуче припиняти зайві витрати продовольства", - заявив глава Китаю.

Лідер КНР підкреслив, що марнотратне поводження громадян Китаю у цьому питанні "жахає і засмучує". Пандемія коронавірусу, за його словами, показала, що ризики у сфері продовольчої безпеки нікуди не зникають.

Він також зазначив, що держава повинна проводити послідовну пропагандистську роботу в цьому напрямку: прищеплювати суспільству звичку помірності в їжі, зробити так, щоб марнотратство було ганебним явищем, а економія на їжі - почесним.

Нагадаємо, в кінці червня стало відомо, що група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я попрямує до Китаю для пошуку джерела виникнення коронавірусу SARS-CoV-2.

Як писало РБК-Україна, світові ціни на продовольчі сировинні товари в квітні 2020 року продовжили зниження третій місяць поспіль через скорочення попиту, викликане наслідками пандемії COVID-19.

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