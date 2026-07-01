Сі Цзіньпін пригрозив розв'язати "питання Тайваню"
Очільник КНР Сі Цзіньпін традиційно заявив своїм однопартійцям, що поверне Тайвань для "здійснення повного об'єднання батьківщини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Сі клянеться повернути Тайвань
1 липня Сі Цзіньпін в промові, присвяченій 105-ій річниці створення Комуністичної партії Китаю (КПК), не оминув і тему повернення Тайваню.
"Врегулювання тайванського питання - це незмінна історична місія нашої партії і загальне прагнення всього китайського народу", - сказав він.
Лідер КНР закликав у цьому питанні протидіяти втручанню зовнішніх сил, причому не назвав конкретних країн.
Що ще обіцяв Сі Цзіньпін
За його словами, боротьба з корупцією у правлячій Комуністичній партії також є пріоритетним завданням на тлі нещодавнього скандалу з верхівкою армії Китаю.
Так, за останні три роки відбулася:
- відставка двох міністрів оборони,
- скорочення складу Центральної військової комісії (вищого військового органу Китаю).
Також Сі Цзіньпін у своїй промові перед політичними та військовими лідерами, членами КПК пообіцяв зміцнити та модернізувати армію та поклявся "підтримувати абсолютне керівництво партії" збройними силами.
"Ми повинні просувати модернізацію національної оборони та ЗС", - заявив він.
До слова, аналітики ставлять під сумнів здатність китайських збройних сил ефективно вести бойові дії з часу масштабної антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, 27 червня лідер КНР Сі Цзіньпін вперше з 2019 року прибув до Пхеньяна з офіційним візитом. Пекін прагне відновити свій вплив на північнокорейський режим.
Раніше очільник Китаю різко розкритикував прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі за її прагнення до переозброєння країни. Це відбулося під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.
20 травня у Пекіні Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили партнерство та війну в Ірані.