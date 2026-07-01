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Сі Цзіньпін пригрозив розв'язати "питання Тайваню"

20:34 01.07.2026 Ср
2 хв
Китайський лідер знову цинічно пообіцяв повернути Тайвань у "рідну гавань"
aimg Олена Бджола
Сі Цзіньпін пригрозив розв'язати "питання Тайваню" Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін (Getty Images)
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Очільник КНР Сі Цзіньпін традиційно заявив своїм однопартійцям, що поверне Тайвань для "здійснення повного об'єднання батьківщини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Сі клянеться повернути Тайвань

1 липня Сі Цзіньпін в промові, присвяченій 105-ій річниці створення Комуністичної партії Китаю (КПК), не оминув і тему повернення Тайваню.

"Врегулювання тайванського питання - це незмінна історична місія нашої партії і загальне прагнення всього китайського народу", - сказав він.

Лідер КНР закликав у цьому питанні протидіяти втручанню зовнішніх сил, причому не назвав конкретних країн.

Що ще обіцяв Сі Цзіньпін

За його словами, боротьба з корупцією у правлячій Комуністичній партії також є пріоритетним завданням на тлі нещодавнього скандалу з верхівкою армії Китаю.

Так, за останні три роки відбулася:

  • відставка двох міністрів оборони,
  • скорочення складу Центральної військової комісії (вищого військового органу Китаю).

Також Сі Цзіньпін у своїй промові перед політичними та військовими лідерами, членами КПК пообіцяв зміцнити та модернізувати армію та поклявся "підтримувати абсолютне керівництво партії" збройними силами.

"Ми повинні просувати модернізацію національної оборони та ЗС", - заявив він.

До слова, аналітики ставлять під сумнів здатність китайських збройних сил ефективно вести бойові дії з часу масштабної антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, 27 червня лідер КНР Сі Цзіньпін вперше з 2019 року прибув до Пхеньяна з офіційним візитом. Пекін прагне відновити свій вплив на північнокорейський режим.

Раніше очільник Китаю різко розкритикував прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі за її прагнення до переозброєння країни. Це відбулося під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.

20 травня у Пекіні Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили партнерство та війну в Ірані.

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