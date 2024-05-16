Сі Цзіньпін повторив заклик до "політичного вирішення" війни РФ проти України

Ставлення Китаю до війни

Китай дотримується так званої позиції нейтралітету у війні РФ проти України. Хоча китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного значення, які можуть використовуватися для виробництва озброєння.

США закликають Китай припинити підтримувати Росію. Зокрема, Держдеп заявив про можливість розширення санкцій, якщо Пекін надасть зброю Москві.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін після своєї так званої "інавгурації" поїхав до Китаю. Він зустрівся з лідером Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.