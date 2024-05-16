Си Цзиньпин повторил призыв к "политическому решению" войны РФ против Украины

Отношение Китая к войне

Китай придерживается так называемой позиции нейтралитета в войне РФ против Украины. Хотя китайские компании продолжают поставлять России товары двойного значения, которые могут использоваться для производства вооружения.

США призывают Китай прекратить поддерживать Россию. В частности, Госдеп заявил о возможности расширения санкций, если Пекин предоставит оружие Москве.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин после своей так называемой "инаугурации" поехал в Китай. Он встретился с лидером Китая.

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