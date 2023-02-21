ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, - WSJ

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 17:21
Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, - WSJ Фото: глава Китая Си Цзиньпин (flickr.com/ennler)
Автор: Валерия Полищук

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что встреча Си Цзиньпина и Путина станет частью продвижения многопартийных мирных переговоров и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

По словам собеседников издания, подготовка к визиту находится на ранней стадии, и время его проведения еще не определено. Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или в начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией.

Ожидается, что главный советник лидера Китая Ван И во время своего визита в Москву обсудит поездку Си Цзиньпина.

Напомним, советник китайского лидера Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал мирный план Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Кроме того, лидер Китая в годовщину вторжения Москвы в Украину выступит с "речью о мире".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку