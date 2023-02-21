Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, - WSJ

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Источники издания сообщили, что встреча Си Цзиньпина и Путина станет частью продвижения многопартийных мирных переговоров и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

По словам собеседников издания, подготовка к визиту находится на ранней стадии, и время его проведения еще не определено. Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или в начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией.

Ожидается, что главный советник лидера Китая Ван И во время своего визита в Москву обсудит поездку Си Цзиньпина.

Напомним, советник китайского лидера Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал мирный план Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Кроме того, лидер Китая в годовщину вторжения Москвы в Украину выступит с "речью о мире".

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