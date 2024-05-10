Сі Цзіньпін під час візиту до Європи намагався вбити клин між ЄС і США, - Bloomberg

Видання вказує, що візит Сі Цзіньпіна до Франції мало що йому приніс, проте більш продуктивними виявилися його візити до Сербії та Угорщини.

"Хоча Сі говорив про необхідність уникнути нової холодної війни, його дипломатія відродила розбіжності минулої війни, нацькувавши Схід Європи на Захід", - пишуть журналісти.

Лідер Китаю хотів вбити клин між США та ЄС

Макрон сподівався, що, встановивши тісніші особисті зв'язки, він зможе переконати китайського лідера вплинути на диктатора Володимира Путіна, щоб покласти край війні Росії проти України. Однак Сі не сильно змінив позицію Китаю.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила на екзистенційному характері війни, але Сі Цзіньпін спробував дати відсіч і закликав не критикувати Китай через війну в Україні.

Bloomberg пише, що Сі міг сподіватись вбити клин між США і Євросоюзом, але навряд чи йому це вдалося. Урсула фон дер Ляєн пізніше сказала, що ЄС готовий використовувати всі доступні інструменти, щоб дати відсіч несправедливій торговельній практиці Китаю.

Контакти з Угорщиною

Під час візиту до Угорщини Сі Цзіньпін оголосив про низку нових інвестицій у цю країну. При цьому він намагався показати, що Угорщина є моделлю того, який вигляд можуть мати відносини Європейського Союзу з Китаєм.

Видання пише, що уряду Угорщини не вистачає фінансування, тому країна намагається будь-якими способами знайти нові стимули для своєї економіки.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, серед підписаних угод із Китаєм - гроші на дорогу модернізацію старої залізничної мережі країни і будівництво давно відкладеного сполучення між аеропортом Будапешта і центром столиці. Угорщина також прагнутиме до поглиблення співпраці з Huawei для просування цифровізації в країні.

При цьому журналісти уточнюють, що це не перша спроба Китаю розколоти ЄС. У 2012 році Пекін створив механізм для зміцнення зв'язків із 16 країнами Центральної та Східної Європи, але згодом ця ініціатива занепала.

Позиція Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Лідер Китаю не виступив із засудженням Росії, а навпаки, поглибив зв'язки між країнами після вторгнення РФ в Україну. Однак Сі Цзіньпін виступає за якнайшвидше закінчення війни і для цього Китай придумав свій "мирний план".

Учора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що його країна підтримує так званий "мирний план" Китаю для завершення війни в Україні.