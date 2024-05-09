Орбан після зустрічі з Сі Цзіньпінем заявив, що підтримує "мирний план" Китаю щодо України

Угорщина підтримує так званий "мирний план" Китаю для завершення війни в Україні.

Про це завив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Будапешті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.

Орбан, говорячи про повномасштабну війну Росії проти України, вкотре заявив, що "Європа сьогодні на боці війни". За його словами, Угорщина є єдиним винятком, тому що "закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру". "Китай є одним зі стовпів нового світового порядку. Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном", - додав угорський прем'єр.