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Сі Цзіньпін у Пекіні схиляв Макрона до "протистояння" з США, - Reuters

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та китайський лідер Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер Китаю Сі Цзіньпін схиляв президента Франції Еммануеля Макрона до "протистояння" з США під час його візиту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрона у Пекіні зустріли з великим розмахом: з червоною доріжкою та офіційною церемонією. Також 8 квітня Сі Цзіньпін та французький президент відвідають резиденцію лідера Китаю у Гуанчжоу.

Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з ймовірних союзників в Європі, тому влаштували Макрону "розкішний прийом". Про це також свідчить применшена увага Китаю до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибула разом з Макроном.

Ймовірно, Сі Цзіньпін вважає президента Франції найближчим союзником в Європі, з яким у майбутньому він може створити коаліцію для "протистояння" з США.

При цьому, як зазначає видання, Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.

За даними Reuters, у США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. Джерела видання зазначають, що Вашингтон зайняв "вичікувальну позицію".

Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів.

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