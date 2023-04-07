Си Цзиньпин в Пекине склонял Макрона к "противостоянию" США, - Reuters

Макрона в Пекине встретили с размахом: с красной дорожкой и официальной церемонией. Также 8 апреля Си Цзиньпин и французский президент посетят резиденцию лидера Китая в Гуанчжоу.

Аналитики отмечают, что Пекин считает Францию одним из вероятных союзников в Европе, поэтому устроили Макрону "роскошный прием". Об этом также свидетельствует приуменьшенное внимание Китая к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, прибывшей вместе с Макроном.

Вероятно, Си Цзиньпин считает президента Франции самым близким союзником в Европе, с которым в будущем он может создать коалицию для "противостояния" США.

При этом, как отмечает издание, Макрон не смог добиться своей цели во время визита в Китай. Си Цзиньпин не изменил свою риторику по поводу войны в Украине и поддержки России.

По данным Reuters, в США дипломатические отношения Китая с Францией воспринимаются с долей скепсиса. Источники издания отмечают, что Вашингтон занял "выжидательную позицию".

Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.

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