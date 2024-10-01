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Сі Цзіньпін оголосив Тайвань "недоторканною територією Китаю"

Фото: Сі Цзіньпін хоче захопити Тайвань (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін підтвердив свою обіцянку здобути "возз'єднання" з демократичним Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство "Сіньхуа".

"Тайвань є недоторканною територією Китаю", - сказав він.

Він закликав "рішуче протистояти сепаратистській діяльності, спрямованій на незалежність Тайваню".

На урочистих зборах на честь 75-річчя заснування Китайської народної республіки 30 вересня Сі Цзіньпін у своїй промові наголосив на своїй рішучості домогтися "повного возз'єднання Батьківщини".

"Це незворотна тенденція, справа справедливості та загальне прагнення народу. Ніхто не може зупинити перебіг історії", - сказав він трьом тисячам людей, які зібралися в Будинку народних зборів у Пекіні.

День утворення КНР відзначається 1 жовтня.

Китай та Тайвань

Правляча Комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи нею не управляла, і поклялася "з'єднатися" з самоврядною демократією, за необхідності навіть силою.

Однак багато жителів острова вважають себе споконвічно тайванцями і не бажають ставати частиною комуністичного Китаю.

Обидві сторони керувалися окремими урядами з 1949 року після закінчення громадянської війни в Китаї. Комуністи захопили владу в Пекіні та заснували Китайську народну республіку 1 жовтня 1949 року, тоді як переможені націоналісти втекли на Тайвань, перенісши резиденцію Китайської Республіки з материка до Тайбею.

Китайські лідери, що змінювали один одного, обіцяли одного разу взяти Тайвань під свій контроль, проте Сі Цзіньпін, найнапористіший лідер Китаю за останні десятиліття, посилив риторику і агресію проти демократичного острова, що посилило напруженість з обох боків протоки і посилило побоювання з приводу військового протистояння.

 

 

 

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що Китай розглядає анексію та ліквідацію Тайваню як свою велику національну справу.

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