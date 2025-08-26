Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок

В'ячеслав Володін, голова Державної Думи РФ, прибув до Китаю перед візитом Путіна до Китаю цими вихідними, де він зустрінеться з десятками світових лідерів країн "Глобального півдня", включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, на форумі з безпеки.

Росія і Китай повинні "об'єднати" країни "Глобального півдня", сказав Сі Володіну, ключовому союзнику Путіна всередині країни.

Парад у Пекіні та військове співробітництво

Путін також стане головним іноземним гостем на військовому параді в Пекіні, присвяченому капітуляції Японії і закінченню Другої світової війни. Парад стане масштабною демонстрацією модернізованих збройних сил Китаю.

Китайська влада розгорнула кампанію, нагадуючи, що Китай і колишній Радянський Союз зіграли ключову роль як в азіатському, так і в європейському театрах військових дій під час Другої світової війни.

Тиск США і нові санкції

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести "масштабні" санкції проти Росії протягом двох тижнів, якщо не буде досягнуто прогресу в припиненні війни проти України.

На початку серпня Трамп провів саміт із Володимиром Путіним на Алясці, але не зміг домогтися його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер також заявив, що Китай має надати США рідкісноземельні магніти, інакше Вашингтон запровадить тарифи в розмірі 200% або "щось на кшталт цього".