Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна Росії для війни проти України, - ISW

Путін посилить свої спроби згуртувати решту світу проти Заходу, хоча залишається малоймовірним, що він досягне результатів.
Російський інформаційний простір продовжує з гнівом і тривогою реагувати на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Речник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що частота масштабних ракетних обстрілів Росії зменшилася.
Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити ізраїльські авіаудари в Сирії, можливо, у відповідь на схвалення Ізраїлем експортних ліцензій на системи протидії безпілотникам для України.
Російські джерела стверджували, що українські та російські сили вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська.
Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
Російські війська продовжували атаки в районі Бахмута.
Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Російські джерела стверджують, що війська РФ зводять оборонні укріплення та відбивають дії української розвідки в Запорізькій області.
Російські джерела звинуватили невідомих у закладенні бомби, яка вибухнула біля газопроводу в Сімферополі у окупованому Криму.
Путін визнав труднощі Росії з отриманням комплектуючих для високотехнологічного промислового виробництва.
Українські партизани 17 березня ліквідували призначеного Росією начальника СІЗО Херсонської області Сергія Москаленка із саморобного вибухового пристрою.