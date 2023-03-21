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Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна Росії для війни проти України, - ISW

Фото: Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна РФ для війни проти України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Під час зустічі з президентом РФ Володимиром Путіним 20 березня глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення двохсторонніх відносин, ніж те, якого очікував кремлівський диктатор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті вказується, що

Як вважають фахівці, р

  • Путін посилить свої спроби згуртувати решту світу проти Заходу, хоча залишається малоймовірним, що він досягне результатів.
  • Російський інформаційний простір продовжує з гнівом і тривогою реагувати на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
  • Речник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що частота масштабних ракетних обстрілів Росії зменшилася.
  • Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити ізраїльські авіаудари в Сирії, можливо, у відповідь на схвалення Ізраїлем експортних ліцензій на системи протидії безпілотникам для України.
  • Російські джерела стверджували, що українські та російські сили вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська.
  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували атаки в районі Бахмута.
  • Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські джерела стверджують, що війська РФ зводять оборонні укріплення та відбивають дії української розвідки в Запорізькій області.
  • Російські джерела звинуватили невідомих у закладенні бомби, яка вибухнула біля газопроводу в Сімферополі у окупованому Криму.
  • Путін визнав труднощі Росії з отриманням комплектуючих для високотехнологічного промислового виробництва.
  • Українські партизани 17 березня ліквідували призначеного Росією начальника СІЗО Херсонської області Сергія Москаленка із саморобного вибухового пристрою.

Нагадаємо, інформаційне агентство РБК-Україна зібрало все, що відомо про поїздку лідера Китаю до Росії.

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