Сі Цзіньпін "може зіграти дуже активну роль" у просуванні миру в Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що глава Китаю Сі Цзіньпін "може зіграти дуже активну роль" у просуванні миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"З огляду на якість його діалогу з Росією, з огляду на мирну ініціативу, з якою він виступив із Бразилією кілька місяців тому, я сподіваюся, що президент Сі Цзіньпін може зіграти дуже активну роль у тому, щоб допомогти нам збудувати цей міцний та довготривалий мир", - сказав Макрон після закінчення саміту "коаліції охочих".
На його думку, "Китай має більш ніж законне право зробити це як постійний член Ради Безпеки та враховуючи ініціативи, які були зроблені раніше".
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Франція вважає, що Китай може вплинути на Росію. Зокрема, змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро сьогодні перебуває з візитом у Пекіні у 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І.
На спільній пресконференції Барро зазначив, що Париж і Пекін "повинні координувати зусилля, щоб сприяти справедливому та тривалому миру в Україні". Він також висловив впевненість, що Пекін може вплинути на Москву щодо переговорів.
"Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями", - сказав французький міністр.
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