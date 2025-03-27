Сі Цзіньпін "може зіграти дуже активну роль" у просуванні миру в Україні, - Макрон

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Франція вважає, що Китай може вплинути на Росію. Зокрема, змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро сьогодні перебуває з візитом у Пекіні у 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

На спільній пресконференції Барро зазначив, що Париж і Пекін "повинні координувати зусилля, щоб сприяти справедливому та тривалому миру в Україні". Він також висловив впевненість, що Пекін може вплинути на Москву щодо переговорів.

"Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями", - сказав французький міністр.

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