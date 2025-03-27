У Франції вважають, що Китай здатен змусити РФ сісти за стіл переговорів

Франція вважає, що Китай може вплинути на Росію. Зокрема, змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, якого цитує Lefigaro.

Глава МЗС Франції перебуває з візитом у Пекіні у 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

На спільній пресконференції Барро зазначив, що Париж і Пекін "повинні координувати зусилля, щоб сприяти справедливому та тривалому миру в Україні". Він також висловив впевненість, що Пекін може вплинути на Москву щодо переговорів.

"Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями", - сказав французький міністр.

При цьому Міністерство закордонних справ Китаю у своєму пресрелізі за результатами зустрічі міністрів не згадали про Україну. У Пекіні зазначили, що глави МЗС обговорили відносини між Китаєм та ЄС, їх розвиток, економічні питання та клімат.