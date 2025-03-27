У Франції вважають, що Китай здатен змусити РФ сісти за стіл переговорів
Франція вважає, що Китай може вплинути на Росію. Зокрема, змусити Москву сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, якого цитує Lefigaro.
Глава МЗС Франції перебуває з візитом у Пекіні у 50-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між країнами. Він зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І.
На спільній пресконференції Барро зазначив, що Париж і Пекін "повинні координувати зусилля, щоб сприяти справедливому та тривалому миру в Україні". Він також висловив впевненість, що Пекін може вплинути на Москву щодо переговорів.
"Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями", - сказав французький міністр.
При цьому Міністерство закордонних справ Китаю у своєму пресрелізі за результатами зустрічі міністрів не згадали про Україну. У Пекіні зазначили, що глави МЗС обговорили відносини між Китаєм та ЄС, їх розвиток, економічні питання та клімат.
"Дружба" Китаю та РФ
Варто зазначити, що Китай заявляє про нібито свою нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Пекін офіційно не надає сторонам військову допомогу, але китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного призначення.
Крім того, російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін товаришують. Путін їздив до Китаю востаннє у травні 2024 року. Між країнами активно розвивається економічне партнерство.
Більше про те, яку сторону обере Китай з США та Росією - у матеріалі РБК-Україна.
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