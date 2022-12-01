Сі Цзіньпін каже про закінчення війни в Україні через переговори, бачить в цьому "інтерес"

"Вирішення кризи (війни - ред.) в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", - сказав Сі Цзіньпін під час зустрічі з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, необхідно "уникати ескалації та розширення кризи".

Сі Цзіньпіну,

Нагадаємо, китайський лідер вже не вперше говорить про "мирні рішення". Так, під час зустрічі між президентом США Джо Байденом він заявив про "стурбованість" щодо війни на території України та виступив за переговори між Києвом та Москвою.

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