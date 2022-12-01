Си Цзиньпин говорит об окончании войны в Украине через переговоры, видит в этом "интерес"

"Решение кризиса (войны - ред.) в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", - сказал Си Цзиньпин во время встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, необходимо "избегать эскалации и расширения кризиса".

Си Цзиньпину,

Напомним, китайский лидер уже не в первый раз говорит о "мирных решениях". Так, во время встречи между президентом США Джо Байденом он заявил об "озабоченности" войны на территории Украины и выступил за переговоры между Киевом и Москвой.

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