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Си Цзиньпин говорит об окончании войны в Украине через переговоры, видит в этом "интерес"

Фото: глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров. Он увидел в этом "интерес Европы и Азии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Решение кризиса (войны - ред.) в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", - сказал Си Цзиньпин во время встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, необходимо "избегать эскалации и расширения кризиса".

Си Цзиньпину,

Напомним, китайский лидер уже не в первый раз говорит о "мирных решениях". Так, во время встречи между президентом США Джо Байденом он заявил об "озабоченности" войны на территории Украины и выступил за переговоры между Киевом и Москвой.

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