Сі Цзіньпін домігся обрання на третій п'ятирічний термін, зміцнивши свою владу в Китаї

З'їзд призначив 69-річного Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін керівництва, який зміцнить його місце як наймогутніший правитель Китаю з часів Мао Цзедуна, лідера-засновника КНР.

Поправки статуту партії визначають Сі як "основного" лідера партії та закріплюють його ідеї як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. "Дві гарантії" забезпечують "основний" статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм.

Інша поправка закріпила у статуті партії "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності".

При цьому в новому Центральному комітеті Компартії Китаю відсутні два ключові чиновники, які не мають тісних зв'язків із лідером. До складу нового ЦК партії, що складається з 205 членів, не увійшли прем'єр-міністр Лі Кецян, що йде, і колишній керівник партії провінції Гуандун Ван Ян, який розглядався як потенційна заміна на посаді прем'єр-міністра.

Аналітики кажуть, що їхня відсутність пов'язана з тим, що до складу постійного комітету Політбюро, що складається з семи членів, який буде представлений у неділю, ймовірно, входять люди, близькі до Сі.

"Головна тема цього з'їзду, як видно з поправки до конституції та доповіді, - наголосити на основному статусі Сі. З цим з'їздом авторитет Сі ще більше зросте. У майбутньому ми побачимо велику концентрацію влади навколо Сі та навколо центру", - сказав Чен Ган, старший науковий співробітник Інституту Східної Азії у Сінгапурі.

Лі, який у березні піде з посади прем'єр-міністра, та Ван, який очолює Народну політичну консультативну конференцію Китаю, по 67 років, і, відповідно, відповідно до вікових норм Китаю, вони мають право пропрацювати ще п'ять років у Постійному комітеті.

Ніхто з них не має давніх зв'язків із Сі, який, згідно з аналітиками та повідомленнями ЗМІ, ймовірно, внесе до Постійного комітету чотири нових людини

Лі та Ван пов'язані з Комуністичною лігою молоді, колись впливовою групою, яка, за словами експертів, втратила владу при Сі.

Прем'єру доручено займатися другою за величиною економікою світу, хоча широко поширена думка, що вплив цієї посади зменшився, оскільки Сі неухильно зміцнював контроль протягом свого десятиліття при владі.