Швидко просуваються. В МАГАТЕ стурбовані ядерними випробуваннями Північної Кореї
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив занепокоєння щодо ядерних випробувань, які вже сьомий раз поспіль проводить Північна Корея.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі прибув на засідання Ради Безпеки ООН у штаб-квартирі в Нью-Йорку для участі у закритому засіданні, яке присвячене дуже актуальному питанню, що бентежить усі країни - черговому ядерному випробуванню Північної Кореї.
"Подальші випробування, звичайно, означають, що вони вдосконалюють препарати та будівництво свого арсеналу", - сказав Гроссі, підкресливши, що всі затамували подих з цього приводу.
Він повідомив представникам медіа, що агентство дуже уважно стежить за ситуацією у Північній Кореї. При цьому Сполучені Штати Америки та їх союзники вважають, що КНДР може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.
"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але ознаки, на жаль, свідчать про інше", - зауважив очільник МАГАТЕ.
Раніше повідомлялось, що США, Японія та Південна Корея пригрозили Північній Кореї відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо остання проведе сьоме випробування ядерної бомби.
При цьому американські військові наголосили, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР щодо створення ядерної зброї та балістичних ракет.
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