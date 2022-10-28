Швидко просуваються. В МАГАТЕ стурбовані ядерними випробуваннями Північної Кореї

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив занепокоєння щодо ядерних випробувань, які вже сьомий раз поспіль проводить Північна Корея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі прибув на засідання Ради Безпеки ООН у штаб-квартирі в Нью-Йорку для участі у закритому засіданні, яке присвячене дуже актуальному питанню, що бентежить усі країни - черговому ядерному випробуванню Північної Кореї.

"Подальші випробування, звичайно, означають, що вони вдосконалюють препарати та будівництво свого арсеналу", - сказав Гроссі, підкресливши, що всі затамували подих з цього приводу.

Він повідомив представникам медіа, що агентство дуже уважно стежить за ситуацією у Північній Кореї. При цьому Сполучені Штати Америки та їх союзники вважають, що КНДР може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але ознаки, на жаль, свідчать про інше", - зауважив очільник МАГАТЕ.