Швидко, але безпечно: як збільшити середню швидкість руху на авто

Скорочувати час у дорозі за рахунок примітивного збільшення швидкості руху дуже небезпечно: це загрожує бюджету, а головне – здоров’ю і життю багатьох людей. Але суттєво прискоритись на далекому маршруті можна за рахунок, образно кажучи, організаційних заходів.

Стратегія маршруту

На середню швидкість руху на маршруті впливає і швидкість руху на вільних ділянках шосе, і кількість зупинок, і навіть швидкість на відрізках, на яких доводиться пригальмовувати для заїзду на АЗС чи місця відпочинку. Тому треба скоротити кількість фрагментів шляху, на яких ви не тримаєте максимально можливу з точки зору безпеки і ПДР швидкість.

Маршрут має бути завчасно спланованим так, щоб зменшити кількість у прямому і переносному сенсі “вузьких місць”. Уникайте ділянок з розбитим асфальтом, з ремонтом, односмугових ділянок шосе з повільними вантажівками, заторів на об’їзних шляхах навколо невеликих містечок або населених пунктів без окружних доріг як таких. Майте на увазі, що часто довший за кілометрами маршрут виявляється більш швидким через меншу завантаженість шляху.

Підготовка машини

Автомобіль перед виїздом має бути справний, можливо, навіть перевірений на СТО і заправлений усім необхідним: пальним, рідиною-омивайкою, реагентом AdBlue (для дизелів). Рівні робочих рідин мають бути у нормі – антифризу, олив у моторі і коробці, гальмівної рідини і рідини підсилювача керма. Так, за сучасного рівня розвитку інфраструктури долити будь-яку рідину можна і в дорозі, але це додаткова втрата часу. Не забудьте про тиск у шинах.

Штурман

Заощадити чимало часу допоможе небайдужий штурман, який буде сидіти поряд з водієм і допомагати корегувати маршрут в залежності від свіжої інформації від онлайн-навігатора. Якщо дорога незнайома, в його обов’язки також має входити завчасне вивчення схеми проїзду кожної розв’язки, до якої наближається автомобіль.

Другий водій

У мандрівці довжиною понад 200 – 300 кілометрів багато вирішує другий водій. Справа у тому, що залишатися за кермом більше двох – трьох годин без перерви водієві небажано з міркувань безпеки. І якщо в складі екіпажу є другий досвідчений драйвер, вам не доведеться періодично робити півгодинні зупинки для перепочинку.

Заправка і харчування

Заїзди на АЗС та місця відпочинку мають бути запланованими ще від самого початку мандрівки, бо так безпечніше і вигідніше з точки зору економії часу. Крім того, плануйте заправку в місцях, де одночасно можна буде вирішити інші питання – випити кави, купити бутерброд, відвідати туалет, помити лобове скло.

Коротко

Намагаючись скоротити час у дорозі, не робіть з цього самоціль, адже ваша найперша мета – дістатись пункту Б без пригод, чи не так? Тому не підпорядковуйте поїздку темі економії часу, уникайте нервозності в атмосфері салону і не влаштовуйте на дорозі перегонів заради виграшу кількох хвилин.