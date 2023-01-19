Быстрый и высокотехнологичный. Что известно о танках Leclerc и получит ли их Украина

Тема поставки западных танков для Вооруженных сил Украины набирает все больших оборотов. По данным СМИ, вполне вероятно, что вслед за британскими Challenger 2 могут последовать одни из самых современных машин - французские Leclerc.

РБК-Украина собрало главное об этих танках и все, что известно о возможных поставках.

Новость из Франции

После того, как в минувшие выходные Великобритания объявила о выделении дивизиона из 14 единиц Challenger 2, усилилось давление на канцлера Германии Олафа Шольца. Дело в том, что именно танки Leopard 2 немецкого производства рассматриваются как наиболее оптимальные для Украины, прежде всего, в виду их количества у западных союзников. Как пишет Politico, подтолкнуть Шольца может и Франция, которая прямо сейчас рассматривает возможность передачи танков Leclerc.

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - заявил на условиях анонимности французский чиновник.

Фото: поставки Leclerc могут быть символическими с целью усилить давление на Германию (GettyImages)

И хотя совместное заседание кабминов пройдет только 22 февраля, появление такого сигнала может свидетельствовать о подготовке важного политического шага. Тем более что Украина ранее просила французских партнеров о Leclerc. Например, в декабре 2022 года об этом в ходе поездки во Францию говорил премьер Денис Шмыгаль.

"Нам требуются гаубицы и боеприпасы, включая реактивные снаряды, которые мы используем каждый день… Мы просим танки, в частности французские Leclerc", - подчеркивал он.

С другой стороны, говорить о передаче какого-либо адекватного количества пока не приходится. На вооружении Франции находится всего около 220 боеготовых единиц, и чуть более половины из них попали под программу модернизации. То есть ее армия сама рассчитывает на эти танки.

Главное о танках Leclerc

Это один самых современных и высокотехнологичных боевых танков, производился с 1992 по 2007 годы. Помимо Франции, основными операторами являются ОАЭ (388 единиц) и Иордания (80 единиц).

Основные характеристики:

орудие - 120 мм

боекомплект - 40 боеприпасов

мощность двигателя - 1500 лошадиных сил

скорость по шоссе - до 71 км/ч

скорость по пересеченной местности - до 50 км/ч

запас хода - 550 км

экипаж - 3 человека

Преимущества

Высокий уровень автоматизации позволил сократить численность экипажа до трех человек. Система автоматического заряда обеспечивает возможность вести огонь в темпе 12 снарядов в минуту.

Leclerc имеет 120-мм гладкоствольное основное орудие, которое стреляет программируемыми фугасными снарядами воздушного разрыва. Кроме того, танк оснащен пулеметом 50-го калибра, расположенным соосно с главной пушкой.

К другим преимуществам относят также оборонительные свойства и мобильность. В связи с тем, что он на 10 тонн легче основных боевых танков союзников по НАТО, у него лучше соотношение мощности и веса, ускорение, высокая максимальная скорость и запас хода.

На бумаге все эти плюсы выглядят как нельзя актуально для Вооруженных сил Украины, которым предстояло бы задействовать их в наступательных действиях.

Недостатки

Недостатки танков Leclerc фактически сводятся к одному - малое количество. По некоторым данным, на сегодня у Франции их не более 222, причем по оценке польского профильного портала Defence24, боеготовых не более 200 единиц. По мнению аналитиков, максимум, на который может рассчитать Украина - до 50 танков.

Фото: преимущества Leclerc для Украины нивелируется их малым доступным количеством (flickr by Massimo Foti)

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указывает на еще один минус. Дело в том, что эффективность Leclerc, по сути, еще не было доказана на поле боя, чего не скажешь, например, об американских Abrams.

"Leclerc считается наиболее современным танком, в котором воплощен ряд технологических решений. Но есть свои минусы - вес, стоимость, количество, проблемы с обслуживанием. Другие танки ему не уступают, а по некоторым позициям и превосходят, поскольку имеют долгий боевой опыт. Ну и количественно их не так много, чтобы обеспечить нам постоянные поставки", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Подробнее о других западных танках читайте в материале "Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине".

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На сегодня нет информации о сроках и количестве танков Leclerc, которые могла бы получить Украина. Более того, возможность их поставки до сих пор не комментировали на официальном уровне. Но вполне вероятно, что Франция ищет дополнительные варианты усиления украинской армии в контексте очередной встречи союзников в формате "Рамштайн".