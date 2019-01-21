На "швейцарской флешке" не было доказательств против Мартыненко, - адвокат

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

У Мартыненко прокомментировали окончание рассмотрения судом материалов со "швейцарской флешки"

Материалы из Швейцарии, которые являются основным доказательством НАБУ, показали беспочвенность обвинений против Николая Мартыненко, поэтому НАБУ и САП будут дальше затягивать судебный процесс. Так адвокат Петр Бойко прокомментировал окончание рассмотрения судом материалов со "швейцарской флешки", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата.

Адвокат отметил, что "юридически флешка оказалась пустой, а дело - фейковым. Разрекламированные "железобетонные доказательства" рассыпались, как разбитое стекло". Швейцарскому прокурору за 5 лет не было с чем идти в суд в Швейцарии. Поэтому прокурор был рад передать эту макулатуру в НАБУ, которое надеялось нажать на украинский суд", - сказал Бойко.

По словам адвоката, нет ни одного доказательства фигурирования Николая Мартыненко - "ни в контексте контракта "Шкоды" с "Энергоатомом", ни относительно причастности экс-депутата к компании "Бредкрест". "Последняя имела экономические отношения со "Шкодой" - но при чем здесь Мартыненко? Нигде нет его подписи, он не причастен ни к каким средствам. Но на политика, который добровольно отказался от депутатского иммунитета, за эти годы вылили тонны проплаченной грязи", - подчеркнул Бойко.

"Набор "документов" из Швейцарии - это распечатки статей из интернета, открытая информация с сайта Верховной Рады, какие-то записки без подписей и печатей... Главное "доказательство" - распиаренная ксерокопия о якобы открытии счета компании "Бредкрест" с якобы фамилией Мартыненко (это анкета, куда можно вписать любое имя). Но на самом деле она его оправдывает. Потому что эта "форма А" датирована 15 января 2007 - когда "Бредкреста" даже не существовало. Поэтому НАБУ сманипулировало с переводом учредительного договора этой компании и убрало оттуда дату ее создания", - указали у Мартыненко.

По словам адвоката, причастность любого лица к компании определяют учредительные и другие документы.

"Суд исследовал швейцарские документы о деятельности "Бредкреста". Николай Мартыненко никогда не фигурировал ни в структуре ее собственности, ни в каких-либо финансовых операциях. То есть, "швейцарская флешка" показала, что Мартыненко не является бенефициаром "Бредкреста" и не имеет к нему отношения", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что НАБУ и САП в суде спекулировали на переводах средств в интересах родственников Мартыненко с участием "Бредкреста".

"Во-первых, эти несколько платежей никак не касаются дела. Согласно швейцарским документам, там не было ни копейки из средств "Шкоды". Во-вторых, там нигде не фигурирует сам Мартыненко. В-третьих, его родственники в качестве свидетелей дали необходимые пояснения - там в каждом случае были разные обстоятельства (например, необходимость безналичной оплаты за лечение, которую через эту компанию осуществило другое лицо). Однако НАБУ это проигнорировало", - отметил Бойко.

"Таким образом, фейковые обвинения против Мартыненко рассыпаются в суде, как карточный домик. Поэтому НАБУ и САП будут и дальше затягивать судебный процесс. Потому что они очень боятся его финала", - цитирует пресс-служба слова адвоката.