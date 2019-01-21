На "швейцарській флешці" не було доказів проти Мартиненка, - адвокат

Фото: Микола Мартиненка (УНІАН)

У Мартиненка прокоментували закінчення розгляду судом матеріалів зі "швейцарської флешки"

Матеріали з Швейцарії, які є основним доказом НАБУ, показали безпідставність звинувачень проти Миколи Мартиненка, тому НАБУ і САП будуть далі затягувати судовий процес. Так адвокат Петро Бойко прокоментував закінчення розгляду судом матеріалів зі "швейцарської флешки", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

Адвокат зазначив, що "юридично флешка виявилася порожньою, а справа - фейковим. Розрекламовані "залізобетонні докази" розсипалися, як розбите скло". Швейцарському прокурору за 5 років не було з чим йти до суду в Швейцарії. Тому прокурор був радий передати цю макулатуру в НАБУ, яке сподівалося натиснути на український суд", - сказав Бойко.

За словами адвоката, немає жодного доказу фігурування Миколи Мартиненка - "у контексті контракту "Шкоди" з "Енергоатомом", ні щодо причетності екс-депутата до компанії "Бредкрест". "Остання мала економічні відносини зі "Шкодою" - але при чому тут Мартиненко? Ніде немає його підпису, він не причетний ні до яких засобів. Але на політика, який добровільно відмовився від депутатського імунітету, за ці роки вилили тонни проплаченою бруду", - підкреслив Бойко.

"Набір "документів" зі Швейцарії - це роздруківки статей з інтернету, відкрита інформація з сайту Верховної Ради, якісь записки без підписів і печаток... Головний "доказ" - розпіарена ксерокопія про нібито відкриття рахунку компанії "Бредкрест" з нібито прізвищем Мартиненка (це анкета, куди можна вписати будь-яке ім'я). Але насправді вона його виправдовує. Тому що ця "форма А" датована 15 січня 2007 - коли "Бредкреста" навіть не існувало. Тому НАБУ зманіпулювало з перекладом установчого договору цієї компанії і забрала звідти дату її створення", - вказали у Мартиненко.

За словами адвоката, причетність будь-якої особи до компанії визначають установчі та інші документи.

"Суд досліджував швейцарські документи про діяльність "Бредкреста". Микола Мартиненко ніколи не фігурував ні в структурі її власності, ні в яких-небудь фінансових операціях. Тобто, "швейцарська флешка" показала, що Мартиненко не є бенефіціаром "Бредкреста" і не має до нього відношення", - сказав Бойко.

Він підкреслив, що НАБУ і САП у суді спекулювали на перекази коштів в інтересах родичів Мартиненко з участю "Бредкреста".

"По-перше, ці кілька платежів ніяк не стосуються справи. Згідно з швейцарським документами, там не було ні копійки з коштів "Шкоди". По-друге, там ніде не фігурує сам Мартиненко. По-третє, його родичі в якості свідків дали необхідні пояснення - там в кожному випадку були різні обставини (наприклад, необхідність безготівкової оплати за лікування, яку через цю компанію здійснила інша особа). Однак НАБУ це проігнорувало", - зазначив Бойко.

"Таким чином, фейкові звинувачення проти Мартиненка розсипаються в суді, як картковий будиночок. Тому НАБУ і САП будуть і далі затягувати судовий процес. Тому що вони дуже бояться його фіналу", - цитує прес-служба слова адвоката.