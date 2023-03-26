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Швейцарському Credit Suisse загрожує дисциплінарне провадження через підозріле управління

Фото: швейцарський банк Credit Suisse (flickr.com/196993421@N03)
Автор: Каріна Левицька

Швейцарському банку Credit Suisse загрожує дисциплінарне провадження через проблеми з підзвітністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Швейцарський орган з нагляду за фінансовим ринком (Finma) зараз вивчає ситуацію щодо того, як топменеджери Credit Suisse Group керували банком напередодні його краху.

Очільниця Finma Марлен Амстад заявила, що Credit Suisse мав значні проблеми з підзвітністю.

"Часто було незрозуміло, хто за що відповідає. Це сприяло недбалому ставленню до ризиків", – наголосила Амстад.

За її словами, питання про початок нового розслідування залишається "відкритим". Представник Credit Suisse відмовився від коментарів.

Амстад спростувала припущення про те, що Finma втрутилася недостатньо рано або недостатньо агресивно для розв’язання проблем Credit Suisse, вказавши на шість виконавчих проваджень проти банку за останні роки.

Нагадаємо, нещодавно найбільший банк Швейцарії UBS купив Credit Suisse.

До цього, як альтернативу поглинанню Швейцарська влада розглядала варіант націоналізації Credit Suisse.

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