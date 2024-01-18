Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні

Компанія Barry Callebaut працює в Росії понад 15 років, має на території РФ 3 фабрики:

поблизу міста Чехова (Московська область),

м. Касимів (Рязанська область),

м. Калінінград.

У Москві в бізнес-центрі Alcon розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut (друга за розмірами у компанії).

Діяльність в Росії під час війни

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення у компанії заявили про постачання в Росію товарів первинної необхідності: "шоколад є частиною щоденного раціону багатьох".

Натомість, за даними НАЗК, дане зазначене твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаовмісні продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності.

Водночас виконавчий директор компанії Пітер Бун заявив, що військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом.

"Це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію", - наголосив Бун.

На сьогодні Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема, у 2023 році на ринок Росії було імпортовано товарів на суму понад 94 млн доларів що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року, у якому імпорт до РФ склав 29 млн доларів. Серед імпортованих товарів - кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

Таким чином, Barry Callebaut продовжує активно підтримувати економіку Росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України, спроб засудити наступ РФ на Україну від керівництва компанії не було.

Спонсори війни

НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".

До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.

Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

Також нещодавно повідомлялося, що Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.

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