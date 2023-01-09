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Швейцарський центробанк отримав рекордний збиток у 140 млрд доларів: у чому причина

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 15:06
Швейцарський центробанк отримав рекордний збиток у 140 млрд доларів: у чому причина Фото: центробанк Швейцарії отримав 143 млрд доларів збитку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарський національний банк оголосив про річні збитки у розмірі 132 млрд швейцарських франків (143 млрд доларів) у 2022 році. Це найбільший за його 115-річну історію збиток через падіння ринків акцій та облігацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зміцнення швейцарського франка також мало негативний вплив.

Попередня цифра, яка показала відкат від прибутку в 26 млрд франків у 2021 році, була набагато більшою, ніж попередній рекордний збиток у 23 млрд франків, зафіксований у 2015 році.

Банк втратив 131 млрд франків за своїми позиціями в іноземній валюті - понад 800 млрд франків у вигляді акцій та облігацій, які він купив у ході тривалої кампанії боротьби зі зміцненням швейцарського франка.

Світові фондові ринки ослабли, а ціни на облігації впали минулого року, оскільки центральні банки по всьому світу, включаючи центробанк Швейцарії, підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.

Сильний швейцарський франк - у липні він виріс вище за паритет щодо євро - призвів до втрат, пов'язаних з обмінним курсом.

Єдиним позитивним моментом були золоті запаси банку, які становили 1040 тонн на кінець 2021 року та зросли на 400 млн франків протягом 2022 року.

Збиток 2022 року означає, що центральний банк не буде здійснювати свої звичайні виплати центральному та регіональному уряду Швейцарії. Торік банк виплатив 6 мільярдів франків.

Проте втрати навряд чи вплинуть на політику центробанку Швейцарії. За словами аналітиків, він тричі підвищував процентні ставки у 2022 році, оскільки голова Томас Джордан вжив заходів для стримування високої інфляції у Швейцарії.

"Колосальні збитки центробанку Швейцарії ніяк не змінять його грошово-кредитну політику. Висока репутація SNB допомагає йому нічого не змінювати", - сказав Карстен Юніус, економіст J. Safra Sarasin.

Нагадаємо, фондові індекси США в 2022 році продемонстрували великі втрати у зв'язку з агресивним підвищенням відсоткових ставок для стримування інфляції, побоюваннями рецесії, російсько-українською війною і зростаючими побоюваннями щодо випадків зараження COVID-19 у Китаї.

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