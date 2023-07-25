Швейцарський банк Julius Baer припинить роботу з клієнтами в Росії до кінця року

"Julius Baer припинить роботу з клієнтами, які постійно проживають у Росії, не пізніше 31 грудня", - ідеться в листі, з яким ознайомилося Reuters.

Водночас діяльність з управління активами, кредитні угоди та контракти за кредитними картками, будуть припинені вже до кінця вересня.

Чому це відбувається

Цей крок було зроблено на тлі того, що швейцарські банки, центри офшорного капіталу, потрапили в поле зору влади.

Вони намагаються використати санкції, заморожування активів і кримінальні розслідування, для тиску на багату російську еліту і зменшити російського президента Володимира Путіна.

США розслідують діяльність швейцарських банків

Ще в березні повідомлялося, що два найбільших на той момент банки Швейцарії Credit Suisse і UBS перебувають під пильною увагою Міністерства юстиції США.

Воно розслідує факти того, чи допомагали фінансові фахівці російським олігархам ухилятися від санкцій.

Julius Baer Group

Швейцарський банк, що спеціалізується на приватному банкінгу та управлінні активами. Штаб-квартира розташована в Цюриху (Швейцарія).

Раніше повідомлялось, що один із найбільших банків Швейцарії Julius Baer буде заморожувати рахунки білорусів та росіян.

Також уряд Швейцарії збільшив кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти Росії.