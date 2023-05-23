Один із найбільших банків Швейцарії заморожуватиме рахунки жителів Білорусі та РФ

Один із найбільших банків Швейцарії Julius Baer буде заморожувати рахунки білорусів та росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Main Partner Trust (надає юридичні та консалтингові послуги банку - ред.), яку приводить Forbes .

Julius Baer повідомив своїм клієнтам - росіянам і білорусам - про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear.

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені.

Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

"Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і грошові кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear", - йдеться в повідомленні.

У листах російським і білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. Це рішення пов'язане із санкціями проти РФ і Білорусі.

Julius Baer Group

Швейцарський банк, що спеціалізується на приватному банкінгу та управлінні активами. Штаб-квартира розташована в Цюриху (Швейцарія).