В швейцарских банках спрятано более 200 млрд долларов российских денег, - Reuters

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки держат на офшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (до 213 млрд долларов) денег российских клиентов. Информация стала доступна после того, как Швейцария поддержала санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это указывает на то, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре офшорного обогащения, намного шире, чем балансовые риски, которые некоторые из ее финансовых фирм начали детализировать.

В швейцарской общественности разгораются дебаты о роли страны. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает Швейцарию ограничить любые денежные средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Владимиру Путину и его правительству.

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну", - сказала она, добавив, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".

Оценка SBA, которая затмевает первоначальные признаки кредитного риска России, ясно показывает масштаб задачи введения санкций, таких как замораживание денежных средств.

Несмотря на свою российскую оценку, SBA подчеркнуло, что это немного по сравнению с общими активами, находящимися в Швейцарии, которую поколения богатых людей со всего мира рассматривали как убежище для своих денег.

"Доля активов, хранящихся у российских клиентов, вероятно, составляет долю в низком однозначном процентном диапазоне от общего объема трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках", - говорится в заявлении, отправленном Reuters.

Информация SBA редка для Швейцарии, которая отклоняла многие предыдущие запросы о прозрачности. Данные разглашаются после того, как Швейцария предприняла необычный шаг, применив санкции Европейского Союза к российским деньгам после вторжения Москвы в Украину.