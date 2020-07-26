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У швейцарських Альпах розбився туристичний літак

Швейцарія, Неділя 26 липня 2020 16:08
У швейцарських Альпах розбився туристичний літак
Фото: Альпи (flickr.com/e5nough)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті аварії літака загинули 4 людини

У неділю, 26 липня, у швейцарських Альпах сталася аварія невеликого туристичного літака. В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людини, які перебували на борту.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Аварія сталася близько 12:25 за місцевим часом в районі Глетчерспітце в муніципалітеті Блаттен. Туристичний літак вилетів з аеродрому Райхенбах, що в кантоні Берн, куди й мав повернутися впродовж дня.

Коли рятувальники прибули на місце події, вони виявили чотирьох загиблих пасажирів літака. Серед загиблих громадяни Австрії та Швейцарії.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці почали розслідування.

Нагадаємо, вчора у Німеччині літак врізався в останній поверх багатоквартирного будинку; в результаті авіакатастрофи загинули 3 людини.

Крім того, аварійна посадка літака на поле сталася в Івано-Франківській області; на борту літака перебував лише пілот.

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Новини України ШвейцарияавиакатастрофаАльпы
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