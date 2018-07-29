В швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет, погибли 4 человека

Погибших официально еще не идентифицировали

В швейцарских Альпах легкомоторный самолет врезался в вершину ледника, в результате аварии погибли четверо людей. Об этом сообщили в субботу, передает The Local, ссылаясь на данные полиции.

Самолет спустился на уровень 3,3 тыс. метров над уровнем моря в 16:45 по местному времени в пятницу, 27 июля. Власть получила предупреждение и отправила туда команду спасателей. Определили, что это четырехместный самолет, сделанный французской фирмой Робин.

Прибыв на место, спасатели констатировали, что пилот и трое пассажиров погибли. Сейчас выясняют обстоятельства аварии. Погибших официально еще не идентифицировали.

Напомним, 28 июля на юго-востоке Франции разбился небольшой самолет, в результате чего погибли двое людей.

Как отмечается, катастрофа произошла утром неподалеку от административного центра департамента - города Шарлевиль-Мезьер. По предварительным данным, пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета. Он пытался посадить самолет на взлетную полосу, однако зацепил верхушку дерева возле нее.