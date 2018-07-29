У швейцарських Альпах розбився легкомоторний літак, загинули 4 людей

Загиблих офіційно ще не ідентифікували

У швейцарських Альпах легкомоторний літак врізався у вершину льодовика, внаслідок аварії загинули четверо людей. Про це повідомили 28 липня, передає The Local, посилаючись на дані поліції.

Літак спустився на рівень 3,3 тис. метрів над рівнем моря о 16:45 за місцевим часом у п'ятницю, 27 липня. Влада отримала попередження і відправила туди команду рятувальників. Визначили, що це чотиримісний літак, зроблений французькою фірмою Робін.

Прибувши на місце, рятувальники констатували, що пілот і троє пасажирів загинули. Наразі з'ясовують обставини аварії. Загиблих офіційно ще не ідентифікували.

Нагадаємо, 28 липня на південному сході Франції розбився невеликий літак, у результаті чого загинули двоє людей.

Як зазначається, катастрофа сталась вранці неподалік від адміністративного центру департаменту - міста Шарлевіль-Мезьєр. За попередніми даними, пілот помітив проблеми з двигуном невдовзі після зльоту. Він намагався посадити літак на злітну смугу, однак зачепив верхівку дерева біля неї.