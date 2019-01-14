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Швейцарская железная дорога хочет запустить воздушные такси

Новости » Телеком & IT    14.01.2019 - 21:24
Швейцарская железная дорога хочет запустить воздушные такси
Фото: летающие автомобили (скрин видео)

Железная дорога уже подписала меморандум с немецкой компанией Lilium для разработки воздушных такси

Швейцарские федеральные железные дороги хотят представить полностью электронные такси, которые смогут летать. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

В издании сообщается, что компания уже подписала меморандум с немецкой компанией Lilium для разработки воздушных такси. В железнодорожной компании отмечают, что именно предоставление услуг индивидуальной перевозки станет ключевым в будущем.

Отмечается, что Lilium уже имеет прототип воздушного электрического транспорта, который может преодолевать расстояние в 300 километров за один час, и может быть использован для реализации идеи железнодорожников.

Напомним, в Еврокомиссии оценили развитие IT-сектора в Украине. Глава группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер рассказал, что IT-сектор в Украине способствует экспорту около 3 миллиардов евро для Европейского союза.

Добавим, что в Токио в понедельник, 27 августа, начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотных автомобилях. Полностью запустить работу беспилотных такси планируют к 2020 году, когда Токио будет принимать Олимпийские и Паралимпийские Игры.

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