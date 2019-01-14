Швейцарська залізниця хоче запустити повітряні таксі

Фото: літаючі автомобілі (скрін відео)

Залізниця вже підписала меморандум з німецькою компанією Lilium для розробки повітряних таксі

Швейцарські федеральні залізниці хочуть представити повністю електронні таксі, які зможуть літати. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

У виданні повідомляється, що залізниця вже підписала меморандум з німецькою компанією Lilium для розробки повітряних таксі. У залізничній компанії наголошують, що саме надання послуг індивідуального перевезення стане ключовим у майбутньому.

Зазначається, що Lilium вже має прототип повітряного електричного транспорту, який може долати відстань 300 кілометрів за одну годину, і може бути використаний для реалізації ідеї залізничників.

Нагадаємо, в Єврокомісії оцінили розвиток IT-сектору в Україні. Голова групи підтримки України при Європейській комісії Пітер Вагнер розповів, що IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.

Додамо, що у Токіо у понеділок, 27 серпня, почалися перші тестові поїздки пасажирів на безпілотних автомобілях. Повністю запустити роботу безпілотних таксі планують до 2020 року, коли Токіо прийматиме Олімпійські та Параолімпійські Ігри.