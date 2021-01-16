Швейцарская страховая компания отказалась работать с "Северным потоком-2", - СМИ

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от дальнейшего страхования работ на трубопроводе "Северный поток-2". Причиной тому угроза санкций США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания утверждают, что решение связано с уже введенными санкциями США против участников строительства газопровода.

В самой компании отказались комментировать СМИ ситуацию, сославшись на конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании должно начаться 25 января. Оно продолжится до конца мая.

Тем временем, США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Также известно, что Норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.