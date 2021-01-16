ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Швейцарская страховая компания отказалась работать с "Северным потоком-2", - СМИ

Швейцария, Суббота 16 января 2021 22:42
Швейцарская страховая компания отказалась работать с "Северным потоком-2", - СМИ
Фото: газопровод "Северный поток-2" (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от дальнейшего страхования работ на трубопроводе "Северный поток-2". Причиной тому угроза санкций США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания утверждают, что решение связано с уже введенными санкциями США против участников строительства газопровода.

В самой компании отказались комментировать СМИ ситуацию, сославшись на конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании должно начаться 25 января. Оно продолжится до конца мая.

Тем временем, США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Также известно, что Норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Северный поток-2

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь