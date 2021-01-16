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Швейцарська страхова компанія відмовилася працювати з "Північним потоком-2", - ЗМІ

Швейцарія, Субота 16 січня 2021 22:42
Швейцарська страхова компанія відмовилася працювати з "Північним потоком-2", - ЗМІ
Фото: газопровід "Північний потік-2" (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group відмовилася від подальшого страхування робіт на трубопроводі "Північний потік-2". Причиною тому загроза санкцій США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що рішення пов'язане з вже введеними санкцями США проти учасників будівництва газопроводу.

У самій компанії відмовилися коментувати ЗМІ ситуацію, пославшись на конфіденційність.

Раніше повідомлялося, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Данії має розпочатися 25 січня. Воно триватиме до кінця травня.

Тим часом, США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

Також відомо, що Норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" по завершенню будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

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