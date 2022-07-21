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Швейцарская корпорация ABB выходит с российского рынка из-за войны в Украине

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Четверг 21 июля 2022 12:42
Швейцарская корпорация ABB выходит с российского рынка из-за войны в Украине Фото: швейцарская корпорация ABB выходит с российского рынка из-за войны в Украине (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Машиностроительный гигант ABB (Швейцария), специализирующийся в области энергетического машиностроения и электротехники, покидает российский рынок из-за войны в Украине и влияния санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Когда началась война, ABB прекратила принимать новые заказы в России. В то же время она (компания, - ред.) выполняет небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами, соблюдая действующие санкции", - говорится в сообщении компании.

У АВВ около 750 сотрудников в России и две производственные площадки, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров.

Напомним, в начале апреля крупнейшие украинские энергетические компании ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy с призывом к западным компаниям прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Сайт содержит информацию о газовых, угольных (торговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, сотрудничающих с Россией. ABB была компанией из этого списка.

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