Швейцарська компанія передасть Україні енергообладнання на понад 100 тисяч доларів

Швейцарська компанія PFIFFNER-Group передасть Україні енергетичне обладнання на 100 тисяч франків (понад 100 тисяч доларів) і розглядає можливість будівництва нового заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Як повідомляється, швейцарська компанія із виробництва енергетичного устаткування PFIFFNER-Group передала уряду України сертифікат на суму 100 тисяч швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи.
Також швейцарський виробник розглядає можливості збудувати новий завод в Україні.
Зазначається, що про це йшлося під час онлайн-зустрічі між міністром економіки України Юлією Свириденко та виконавчим директором швейцарської промислової групи PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.
"Ми вдячні компанії PFIFFNER-Group за внесок у відновлення енергосистеми - це сертифікат на 100 тисяч франків і потенційні інвестиції в будівництво заводу в Україні. Така підтримка зміцнює нашу енергетичну стійкість в умовах постійних атак", - підкреслила Свириденко.
Вона подякувала керівництву PFIFFNER-Group за вже надану раніше гуманітарну технічну допомогу енергетичній галузі України. Також сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.
Як нагадали у Мінекономіки, навесні 2023 року PFIFFNER-Group вже передала Україні допомогу у вигляді енергетичного обладнання - шести трансформаторів струму на понад 300 тисяч швейцарських франків.
Нагадаємо, у червні швейцарський уряд погодив підписання двосторонньої угоди з Україною, яка стосується співпраці в межах програми відбудови. Документ стане основою для реалізації проєктів допомоги та розвитку.
Також у березні Швейцарія вдвічі збільшила фінансування відбудови України.
До того ж Швейцарія заявила про готовність направити до 200 солдатів для участі у миротворчій місії в Україні. За умови, якщо буде отримано відповідний запит від ООН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.