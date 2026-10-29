Швейцарська якість з історією: в Україні стартували продажі техніки для прання Schulthess

Український ринок професійної техніки для прання поповнився брендом із майже 180-річною історією. Офіційний дистриб'ютор в Україні розпочав постачання пральних і сушильних машин Schulthess - професійних і промислових моделей швейцарського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз компанії Лондрі Трейд.
Schulthess заснована 1845 року й пройшла шлях від сантехнічної майстерні до одного з ключових гравців європейського ринку. Машини й досі випускають на власному заводі у Вольфгаузені поблизу Цюриха, зберігаючи швейцарський підхід до якості.
Професійні машини Schulthess проєктуються на 17-25 тисяч мотогодин - це довгі роки інтенсивної роботи без втрати ефективності.
Барабан і бак виготовлені з нержавіючої сталі, а фірмовий 3D-барабан забезпечує дбайливу механіку прання одягу та білизни.
Професійні програми прання profiClean, аквачистки wetClean і режими дезінфекції роблять техніку універсальною для бізнесу. Усі моделі пральних машин можна підключити до системи автоматичного дозування мийних засобів.
Не менш важлива естетика: лаконічний корпус і сучасний дизайн відзначені нагородою Red Dot. Тому Schulthess так часто трапляється в проєктах дизайнерських студій, у приватних будинках, бутик-готелях, SPA-комплексах і салонах краси.
Сушильні машини підбираються в пару до пральних за обсягом завантаження, тому комплект працює як єдина система. Завдяки інтенсивному віджиму білизна надходить у сушіння з низькою залишковою вологістю й висихає швидше, що заощаджує час і електроенергію.
Придбати техніку можна в інтернет-магазині schulthess.com.ua. Регіональним дилерам щодо співпраці варто звертатися безпосередньо до офіційного дистриб'ютора Schulthess в Україні - компанії Лондрі Трейд.
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