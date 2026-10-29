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Швейцарское качество с историей: в Украине стартовали продажи техники для стирки Schulthess

10:05 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Анна Березина
Стиральные и сушильные машины Schulthess (фото: Лондри Трейд)

Украинский рынок профессиональной техники для стирки пополнился брендом с почти 180-летней историей. Официальный дистрибьютор в Украине начал поставки стиральных и сушильных машин Schulthess - профессиональных и промышленных моделей швейцарского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз компании Лондрі Трейд.

Наследие длиной в 180 лет

Schulthess основана в 1845 году и прошла путь от сантехнической мастерской до одного из ключевых игроков европейского рынка. Машины по-прежнему выпускают на собственном заводе в Вольфхаузене под Цюрихом, сохраняя швейцарский подход к качеству.

Ресурс, функции и дизайн

Профессиональные машины Schulthess проектируются на 17-25 тысяч моточасов - это долгие годы интенсивной работы без потери эффективности.

Барабан и бак изготовлены из нержавеющей стали, а фирменный 3D-барабан обеспечивает бережную механику стирки одежды и белья.

Профессиональные программы стирки profiClean, аквачистки wetClean и режимы дезинфекции делают технику универсальной для бизнеса. Все модели стиральных машин можно подключить к системе автоматического дозирования моющих средств.

Не менее важна эстетика: лаконичный корпус и современный дизайн отмечены наградой Red Dot. Поэтому Schulthess так часто встречается в проектах дизайнерских студий, в частных домах, бутик-отелях, SPA-комплексах и салонах красоты.

Три линейки под разные задачи

  • starLine - загрузка 7–8 кг, компактное решение для малого бизнеса и частных интерьеров. Сушильные машины линейки — только конденсационного типа: им не нужен вывод воздуха наружу, а стиральную и сушильную машины можно смонтировать в колонну.
  • topLine - 8-9 кг, отжим до 1600 об/мин и ресурс свыше 25 тысяч моточасов; также предусмотрена установка в колонну. Сушильные машины доступны в трёх вариантах: конденсационные, вентиляционные и с тепловым насосом - под любые условия помещения и требования к энергопотреблению.
  • proLine - промышленный класс: стиральные машины на 13–33 кг и сушильные на 16-33 кг для отелей, клиник и прачечных. Сушильные машины этой линейки - только вентиляционного типа, рассчитанные на высокую производительность при подключении к воздуховоду.

Сушильные машины подбираются в пару к стиральным по объёму загрузки, поэтому комплект работает как единая система. Благодаря интенсивному отжиму бельё поступает в сушку с низкой остаточной влажностью и высыхает быстрее, что экономит время и электроэнергию.

Как приобрести

Купить технику можно в интернет-магазине schulthess.com.ua. Региональным дилерам по вопросам сотрудничества стоит обращаться напрямую к официальному дистрибьютору Schulthess в Украине - компании Лондрі Трейд.

Напомним, ранее мы писали о 8 функциях стиральной машины, которые экономят время и воду.

Также узнайте, в чем главная ошибка при использовании сушильной машины, которую совершают все.

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