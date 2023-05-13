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У Швейцарії зробили крок до постачання Україні зброї

Фото: Швейцарія дозволила реекспорт зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння. Країна дозволила реекспорт військових матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до Закону про військове спорядження. Таким чином Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни.

Варто зазначити, що раніше Швейцарія блокувала постачання зброї, оскільки з 1815 року дотримувалася політики нейтралітету. Через це Швейцарія відмовила Німеччині у передачі боєприпасів для зенітки Gepard.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії заявляли, що не можуть передавати зброю Україні без зміни закону про нейтралітет.

При цьому країна надавала Україні гуманітарну допомогу, зокрема 20 машин для розмінування.

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