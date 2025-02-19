У Швейцарії водія оштрафували на 100 тисяч доларів за порушення ПДР: подробиці

Таке суворе покарання пов'язане з тим, що рівень грошових штрафів у країні залежить від доходу порушника. Оскільки автомобіліст є мільйонером, суд ухвалив сплатити таку значну суму. Водночас за дотримання низки умов автомобіліст може зберегти більшу частину грошей.

Швейцарська поліція вирахувала порушника за допомогою дорожніх камер. Співробітники відомства побачили на кадрах, що автомобіліст сильно притиснувся до машини, що рухалася попереду. Незважаючи на те, що інцидент не призвів до аварії, правоохоронці все ж таки зафіксували порушення правил дорожнього руху.

Водій намагався оскаржити штраф, проте суддя був непохитний. Крім основного покарання в 110 тисяч доларів, швейцарець повинен буде сплатити майже 15 тисяч доларів судових витрат. При цьому чоловік може зберегти більшу частину грошей, якщо протягом двох років не порушуватиме правил дорожнього руху.