В Швейцарии водителя оштрафовали на 100 тысяч долларов за нарушение ПДД: подробности

Такое суровое наказание связано с тем, что уровень денежных штрафов в стране зависит от дохода нарушителя. Поскольку автомобилист является миллионером, суд постановил уплатить такую значительную сумму. В то же время при соблюдении ряда условий автомобилист может сохранить большую часть денег.

Швейцарская полиция вычислила нарушителя с помощью дорожных камер. Сотрудники ведомства увидели на кадрах, что автомобилист сильно прижался к машине, двигавшейся впереди. Несмотря на то, что инцидент не привел к аварии, правоохранители все же зафиксировали нарушение правил дорожного движения.

Водитель пытался оспорить штраф, однако судья был непреклонен. Помимо основного наказания в 110 тысяч долларов, швейцарец должен будет оплатить почти 15 тысяч долларов судебных издержек. При этом мужчина может сохранить большую часть денег, если в течение двух лет не будет нарушать правил дорожного движения.