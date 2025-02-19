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В Швейцарии водителя оштрафовали на 100 тысяч долларов за нарушение ПДД: подробности

Фото: в Швейцарии водителя оштрафовали на 100 тысяч долларов за нарушение ПДД (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Швейцарии водителя авто оштрафовали на 100 тысяч долларов за несоблюдение дистанции. При этом нарушитель может избежать такого сурового наказания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 min.

Такое суровое наказание связано с тем, что уровень денежных штрафов в стране зависит от дохода нарушителя. Поскольку автомобилист является миллионером, суд постановил уплатить такую значительную сумму. В то же время при соблюдении ряда условий автомобилист может сохранить большую часть денег.

Швейцарская полиция вычислила нарушителя с помощью дорожных камер. Сотрудники ведомства увидели на кадрах, что автомобилист сильно прижался к машине, двигавшейся впереди. Несмотря на то, что инцидент не привел к аварии, правоохранители все же зафиксировали нарушение правил дорожного движения.

Водитель пытался оспорить штраф, однако судья был непреклонен. Помимо основного наказания в 110 тысяч долларов, швейцарец должен будет оплатить почти 15 тысяч долларов судебных издержек. При этом мужчина может сохранить большую часть денег, если в течение двух лет не будет нарушать правил дорожного движения.

 

 

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ШвейцарияПДРАвтомобильное движение