У Швейцарії відмовилися працювати в групі разом зі США по санкціях проти Росії

Парламент Швейцарії не захотів приєднуватися до робочої групи, яку очолюють США, з питань санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що комітету "Великої сімки" доручено заморозити і конфіскувати російські активи, які потрапили під санкції Європейського союзу і США.

Однак Швейцарія чинить опір тиску через вимогу офіційно приєднатися до цільової групи. Як виправдання Берн вважає, що країна вже перебуває в регулярному контакті з групою.

Парламентарії 101 голосом відхилили пропозицію "Зеленої ліберальної партії" Швейцарії. У законопроєкті йшлося, що країна несе відповідальність за ефективність дотримання санкцій.

Проблеми із санкціями у Швейцарії

Представник Міністерства економіки повідомив Bloomberg, що уряд вітає рішення парламенту, оскільки воно підтвердило позицію виконавчої влади.

Видання вказує, що санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.

Нещодавно представники "Швейцарської народної партії" запропонували провести голосування щодо включення постійної позиції неприєднання до конституції країни. Це могло б дозволити уряду приєднуватися до будь-яких санкцій.