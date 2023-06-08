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В Швейцарії "праві" заблокували 5 млрд євро гуманітарної допомоги Україні

Фото: в Швейцарії "праві" заблокували 5 млрд євро гуманітарної допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нижня палата парламенту Швейцарії відхилила схвалення плану підтримки України на суму більше 5 млрд євро протягом наступних п’яти-десяти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Зазначається, що плану було відхилено більшістю голосів. Проти плану, який був представлений міністром закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом, проголосували 105 депутатів Національних зборів, серед яких більшість представникsd правих партій.

Кошти планувалось використати на:

  • гуманітарну допомогу;
  • цивільний захист;
  • розмінування;
  • та інше.

Швейцарський план підтримки України

Пропозиція щодо схвалення програми підтримки України на суму щонайменше 5 млрд євро була оголошена ще в кінці березня поточного року. Тоді ж більшість парламентарів погодились з тим, що наша країна потребує значної підтримки.

Водночас кілька депутатів парламенту заявили, що деякі питання потребують роз'яснення у плані відновлення України та міжнародного співробітництва.

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