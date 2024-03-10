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У Швейцарії група людей зникла безвісти під час гірськолижного туру

Фото: шестеро людей заблукали в горах Швейцарії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція Швейцарії розшукує шістьох людей, які зникли під час гірськолижного туру, що вирушив з альпійського містечка Церматт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Поліція кантону Вале заявляє, що реагування на надзвичайні ситуації ускладнюється "дуже поганими" погодними умовами.

За даними правоохоронців, лижники зникли в суботу в районі гори Тет-Бланш на трасі Церматт-Аролла, поблизу гори Маттерхорн, що на кордоні між Швейцарією та Італією.

"Погодні умови в даний час дуже погані, що робить реагування на надзвичайну ситуацію дуже складним", - заявила поліція.

Нагадаємо, минулого року в Івано-Франківській області у Карпатських горах рятувальники знайшли туриста, який через негоду опинився у складній ситуації та не міг самостійно вибратися.

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Швейцарія