Рятувальники знайшли зниклого туриста у Карпатах

В Івано-Франківській області у Карпатських горах рятувальники знайшли туриста, який через негоду опинився у складній ситуації та не міг самостійно вибратися. Чоловіку надали допомогу та вивели з гір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

У біді опинився житель Дніпра, 1970 року народження. Мандрівник перебував у наметі на підніжжі гори Шпіци.

Як пояснили у службі, через складні погодні умови турист потребував допомоги рятувальників.

"Надзвичайники знайшли потерпілого, надали допомогу та супроводили мандрівника, жителя міста Дніпро, на тимчасове розміщення до туристичного притулку", - розповіли рятувальники.

Також у ДСНС закликали громадян дотримуватись правил поведінки в горах, і нагадали про небезпеку при їх ігноруванні.

"Гори - це, не лише про мандрівки, але й, у першу чергу, про відповідальне ставлення до туристичних походів. Пам'ятайте, що самовпевненість може коштувати життя!" - наголошують рятувальники.

Основні правила, які допоможуть підготуватися до походу та безпечно подорожувати горами (фото: ДСНС)