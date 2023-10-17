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Рятувальники знайшли зниклого туриста у Карпатах

Вівторок 17 жовтня 2023 10:43
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Рятувальники знайшли зниклого туриста у Карпатах Фото: у Карпатах рятувальники ДСНС надали допомогу туристу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківській області у Карпатських горах рятувальники знайшли туриста, який через негоду опинився у складній ситуації та не міг самостійно вибратися. Чоловіку надали допомогу та вивели з гір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

У біді опинився житель Дніпра, 1970 року народження. Мандрівник перебував у наметі на підніжжі гори Шпіци.

Як пояснили у службі, через складні погодні умови турист потребував допомоги рятувальників.

"Надзвичайники знайшли потерпілого, надали допомогу та супроводили мандрівника, жителя міста Дніпро, на тимчасове розміщення до туристичного притулку", - розповіли рятувальники.

Також у ДСНС закликали громадян дотримуватись правил поведінки в горах, і нагадали про небезпеку при їх ігноруванні.

"Гори - це, не лише про мандрівки, але й, у першу чергу, про відповідальне ставлення до туристичних походів. Пам'ятайте, що самовпевненість може коштувати життя!" - наголошують рятувальники.

Основні правила, які допоможуть підготуватися до походу та безпечно подорожувати горами (фото: ДСНС)

Нагадаємо, 8 жовтня під час спуску з гори Говерла в Карпатах заблукали двоє людей. Рятувальники допомогли одному з них, а іншого виявили без ознак життя.

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ДСНС Івано-Франківська область туристи Карпаты
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